Podróż do Polski w celu uczczenia pamięci babci w zwiastunie dramatu ''Prawdziwy ból''

Searchlight Pictures prezentuje pełny zwiastun dramatu Prawdziwy ból. Film ten zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Sundance i stał się hitem uzyskując wynik w serwisie Rotten Tomatoes powyżej 90%.

kadr z filmu ''Prawdziwy ból''

Film opowiada historię dawno niewidzących się kuzynów, którzy są całkowicie niedopasowanymi do siebie osobowościami. David i Benji spotykają się, aby odbyć trasę po Polsce. Podróż ta ma uczcić pamięć ich kochanej babci. Przygoda przybiera jednak całkiem inny obrót, gdy stare napięcia między tą dziwaczną parą podróżników wypływają na powierzchnię na tle historii ich rodziny.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Jesse Eisenberg i Kieran Culkin. Partnerują im Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy i Daniel Oreskes. Eisenberg oprócz pojawienia się przed kamerą, jest także scenarzystą i reżyserem filmu. Emma Stone objęła zaś stanowisko producenckie.

Nakręcony latem 2023 roku film jest drugim reżyserskim dziełem Eisenberga po komediodramacie When You Finish Saving the World z 2022 roku.

Kinowa premiera filmu Prawdziwy ból wyznaczona jest na 1 listopada. W naszym kraju dramat wejdzie na szklane ekrany tydzień później, tj. 8 listopada.

Źrodło: Searchlight Pictures