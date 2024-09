Timo Tjahjanto ogłasza koniec zdjęć do filmu ''Nobody 2'' 0

Reżyser Timo Tjahjanto poinformował w mediach społecznościowych o końcu zdjęć do kontynuacji filmu akcji Nikt z 2021 roku.

kadr z filmu ''Nikt''

Aby uczcić zakończenie produkcji Tjahjanto opublikował także zdjęcia z planu. Pierwsze przedstawia klaps filmowy, drugie zaś reżysera z Bobem Odenkirkiem.

Sequel na razie nosi tytuł Nobody 2. Tjahjanto pracował na podstawie scenariusza napisanego przez twórcę serii John Wick Dereka Kolstada.

W filmie Nobody 2 powracają Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd i RZA. Dołącza do nich zdobywczyni Złotego Globu Sharon Stone jako główna antagonistka, a także Mckenna Grace, Colin Hanks i John Ortiz.

Fabuła sequela nie jest jeszcze znana. Nikt to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się on z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi i nigdy już nie pozostanie niezauważony.

Źrodło: Instagram