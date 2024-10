Ujawniono kiedy "Nie oddalaj się" z Halle Berry trafi do streamingu 0

Horror Nie oddalaj się z Halle Berry niedługo pojawi się w sieci, producenci ujawnili datę.

Nie oddalaj się trafił do kin we wrześniu 2024 roku. W horrorze wyreżyserowanym przez Alexandre’a Aję występują Halle Berry, Percy Daggs IV i Anthony B. Jenkins. Produkcja teraz ukaże się na VOD w piątek, 11 października. Film będzie dostępny we wszystkich głównych sklepach cyfrowych, w tym Apple TV, Google Play, Amazon Prime Video i Fandango at Home, za standardową cenę.

O czym jest film?

Zło przejmuje kontrolę nad światem. Matka, grana przez Halle Berry, wie, że jedynym sposobem by ochronić siebie i swoich synów przed jego mocą są łączące ich więzi. Rodzina musi pozostawać ze sobą w nieustannym kontakcie, nawet w splątaniu, by się wspierać i wzmacniać. Kiedy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie Zła, jedna z więzi zostaje odcięta. Rozpoczyna się przerażająca walka o przetrwanie.

W głównych rolach występują także Anthony B. Jenkins i Percy Daggs IV. Obsadę uzupełniają Matthew Kevin Anderson, Christin Park i Stephanie Lavigne. Za kamerą horroru stanął Alexandre Aja, reżyser kanibalistycznego Wzgórza mają oczy. Pracował on na scenariuszu Kevina Coughlina i Ryana Grassby'ego.

Źrodło: ComingSoon