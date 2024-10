Colin Firth w zwiastunie miniserialu "Lockerbie: A Search for Truth"

Colin Firth wciela się w zdesperowanego ojca, szukającego sprawiedliwości w pierwszym zwiastunie nadchodzącego miniserialu Lockerbie: A Search for Truth. Produkcja opowiada o tragicznych wydarzeniach z 1988 roku, kiedy to w wyniku zamachu na lot Pan Am 103 zginęło 259 pasażerów i członków załogi.