Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sam Mendes przygotowuje serię filmów o Beatlesach - Joseph Quinn jako George Harrison? 0

Sony oraz nagrodzony Oscarem reżyser Sam Mendes mają ambitne plany stworzenia czterech filmów kinowych, z których każdy będzie poświęcony jednemu z członków legendarnego zespołu The Beatles. Mamy pierwsze informacje związane z produkcją, która opowie nam historię George’a Harrisona.

"The Sun" donosi, że Joseph Quinn ma wcielić się w George'a Harrisona. Ten aktor młodego pokolenia jest najbardziej znany z roli Eddie’ego w serialu Stranger Things, a ostatnio mogliśmy oglądać go na ekranach kin w horrorze Ciche miejsce: Dzień pierwszy. Natomiast niedługo pojawi się także w dwóch dużych produkcjach: Gladiator II i Fantastic Four: First Steps.

Nie są to pierwsze plotki dotyczące filmów o Beatlesach. Jakieś czas temu portal TheInSneider sugerował, że w rolach muzycznych ikon mogliby pojawić się Harris Dickinson jako John Lennon, Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr i Charlie Rowe jako George Harrison.

Zdjęcia do projektu mogą rozpocznąć się w lipcu 2025 roku w Londynie. Dodatkowo ostatnie wieści od samego Sama Mendesa potwierdzają, że reżyser będzie zajęty produkcją tych czterech filmów aż do połowy 2028 roku i co ciekawe wszystkie części mogą zadebiutować w kinach tego samego dnia!

Źrodło: The Sun