''Unstoppable'' - zwiastun dokumentu o niezwykłym zapaśniku Anthonym Roblesie 0

Amazon Studios prezentuje pierwszy zwiastun biograficznego filmu Unstoppable, opowiadającego o niepełnosprawnym mistrzu wrestlingu. W roli głównej Jharrel Jerome, znany z serialu Mr. Mercedes.

kadr z filmu ''Unstoppable''

Unstoppable to autobiograficzny dokument o Anthonym Roblesie, który urodził się z jedną nogą, a następnie został mistrzem w zapasach, wygrywając mistrzostwa krajowe dla Arizona State. Robles jest obecnie głównym trenerem zapasów w swojej macierzystej szkole Mesa High School, a także zrobił karierę, wygłaszając motywujące przemówienia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film powstał na podstawie książki autorstwa Roblesa zatytułowanej Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion. Na język filmu przenieśli ją John Hindman i Alex Harris.

Oprócz Jerome’a ​​w filmie występują również Jennifer Lopez jako Judy Robles, Bobby Cannavale jako Rick Robles, Don Cheadle jako trener Shawn Charles i Michael Peña jako trener Bobby Williams oraz Shawn Hatosy i Julianna Gamiz. Obraz wyreżyserował montażysta, laureat Oscara William Goldenberg w swoim pełnometrażowym debiucie reżyserskim.

Amazon wypuści Unstoppable w kinach. Na wielki ekran film trafi 6 grudnia tego roku, a na platformę Prime Video 16 stycznia 2025 roku.

Źrodło: Amazon Prime Video, Comingsoon