Fair Play to najnowsza propozycja Netflixa, w której prym wiadomą młode hollywoodzkie gwiazdy - Alden Ehrenreich oraz Phoebe Dynevor. Tworzą oni niezłą ekranową parę serwując nam powolny rozpad wydawać by się mogło złotego związku.

Emily oraz Luke to świeżo zaręczona para, która pracuje w jednej z amerykańskich firm finansowych, gdzie z powodu jej polityki muszą ukrywać swój związek. Wszystko układa się po ich myśli do czasu, aż jedno z nich otrzymuje upragniony awans. Od tego momentu związek zaczyna się powoli rozpadać, a młode narzeczeństwo poznaje prawdziwą cenę sukcesu.

Fair Play to film, który wstrzela się w erę post #metoo prezentując nam świat finansjery w niemalże całości przejęty przez mężczyzn. Emily i jej awans to dla wielu facetów pracujących w firmie zaskoczenie, co oczywiście prowadzi do plotek i rozkim na temat tego w jaki sposób zdobyła ona kierowniczą posadę. Pod tym względem debiut reżyserski Chloe Domont niczym ciekawym nie zaskakuje i jest raczej jak zwykłe uderzenie młotem. Narzeczony głównej bohaterki nie dowierza, że jest ona aż tak dobra, aby dostać awans dzięki swoim umiejętnością i sugeruje robienie kariery przez łóżko, a reszta kolegów z pracy oraz sztabu kierowniczego nie do końca traktują ją poważnie. Mało w tym subtelności, dlatego też można odnieść wrażenie, że Domont w ten sposób chce po prostu wykrzyczeć, jak ważny jest to problem.

Fair Play (2023) - Alden Ehrenreich, Phoebe Dynevor

Fair Play zdecydowanie lepiej radzi sobie, jako psychologiczny thriller, który chce nam pokazać powolny rozpad związku idealnego, gdzie sukces potrafi skruszyć największe uczucie. Próba poradzenia sobie z własnymi ambicjami oraz wygórowanym ego to coś nad czym powinien pracować każdy z nas, jednak praca nad sobą jest zdecydowanie trudniejsza, aniżeli analiza finansowych danych. Destrukcyjny obraz związku u Chloe Domont jest na wskroś emocjonalny i pomimo tego, że jest to debiut można uznać go za bardzo przemyślany i dojrzały.

Reżyserce pomaga także świetna obsada aktorska w postaci Aldena Ehrenreicha oraz Phoebe Dynevor. Tworzą oni naprawdę zgrany duet na ekranie - z każdą kolejną minutą czuć, że pomiędzy nimi zaczyna iskrzyć. Pełna namiętności relacja z czasem zmienia się w prawdziwą niechęć do partnera, aby wreszcie na końcu eksplodować w niezwykle mocnym finale. Fair Play to przykład kina kameralnego, gdzie prawdziwie intensywne emocje pomiędzy bohaterami można zbudować na pomyśle i odpowiednim poprowadzeniu aktorów.