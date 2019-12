Już dziś na ekrany kin wchodzi nagrodzony na Festiwalu w Wenecji film Oficer i szpieg w reżyserii Romana Polańskiego. Najnowszy thriller polskiego reżysera zdobył na prestiżowym włoskim festiwalu Srebrnego Lwa (Wielką Nagrodę Jury) oraz nagrodę FIPRESCI, konkurując m.in. z Jokerem, Historią małżeńską i Ad Astra.

Oficer i szpieg spotkał się również z uznaniem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, która uhonorowała film prestiżową nagrodą FIPRESCI. Ostatnim wyróżnionym tą nagrodą dziełem Polańskiego był Nóż w wodzie z 1962 roku. Oficer i szpieg zdobył również cztery nominacje do Europejskich Nagród Filmowych, a we Francji zgromadził już ponad 1,5 miliona widzów.

Oficer i szpieg opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy szef wywiadu, wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii. W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin, Louis Garrel i Emmanuelle Seigner. Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł Edelman, od filmu Pianista na stałe współpracujący z Polańskim.

My oczywiście, byliśmy, widzieliśmy i poganiamy do kina, bo to wielka efektowność i efektywność. Oszlifowany kruszec wysokiej wartości, który nienachalnie świeci inteligencją i dokładnością budowy opowiadania – tutaj możecie przeczytać więcej.