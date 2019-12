Przed najmłodszymi widzami Boomeranga kolejne przygody rezolutnej Dorotki z Krainy Oz. W nowych odcinkach Księżniczka Szmaragdowego Miasta będzie zmagać się ze złymi charakterami próbującymi wprowadzić chaos w jej magicznym królestwie.

Dorotka prosto z Kansas trafiła do Magicznej Krainy Oz, w której królowa Ozma przekazała jej obowiązki Księżniczki Szmaragdowego Miasta. Wszyscy mieszkańcy tego niezwykłego miejsca szybko przekonali się, z jak wielkim zaangażowaniem dziewczynka wykonuje swoje zadanie – jest stworzona do bycia księżniczką! Nie jest to jednak łatwe. Dorotka wyposażona w zaczarowane czerwone pantofelki przeżywa kolejne przygody próbując ocalić ład i spokój w swoim królestwie. Towarzyszą jej oddani przyjaciele – pies Toto, Strach na Wróble, Blaszany Drwal i Lew.

W trzeciej serii Dorotka wykonuje swoje obowiązki i jednocześnie ratuje zaczarowaną krainę m.in. przed atakami złej wiedźmy czy latających małp. Na swojej drodze spotyka też krasnoludki i wiele innych magicznych stworzeń.

Premiera trzeciego sezonu Dorotki i czarnoksiężnika z Krainy Oz już 11 stycznia. Emisja w każdą sobotę i niedzielę o godz. 12:00 w Boomerangu.