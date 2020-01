W ramach 14. odsłony festiwalu AfryKamera na terenie całej Polski zaprezentowane zostaną filmy fabularne, dokumenty i animacje o Afryce. W styczniu i lutym impreza odbędzie się w 11 miastach, między innymi w Białymstoku, Koninie, Płocku, Toruniu, Krakowie, Łodzi i Katowicach.

Celem festiwalu jest pokazanie osiągnięć filmowych oraz zaprezentowanie najważniejszych afrykańskich twórców. Wbrew stereotypom Afryka nie jest filmową pustynią – wręcz przeciwnie, wnosi wybitny wkład w światową kinematografię.

Lokalne odsłony festiwalu otworzy sudański film w reżyserii Amjad Abu Alala, Umrzesz mając 20 lat. Laureat nagrody dla najlepszego debiutanta na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, jak pisze o nim „Variety”, „ze wspaniałą wizualną wrażliwością, w baśniowy sposób ukazuje odizolowaną od świata wioskę, której mieszkańcy skrępowani są przesądami”. To historia Muzamila, któremu przepowiedziano śmierć w wieku 20 lat. Chłopiec nie marzy, nie planuje, nie potrafi cieszyć się życiem, a jedynie czeka na spełnienie wyroku. Czy chłopcu uda się wyrwać z kręgu śmierci?

Na uwagę zasługuje także Liyana, zwycięzca plebiscytu publiczności na 14. edycji AfryKamery w Warszawie. Mali mieszkańcy sierocińca w afrykańskim Królestwie Eswatini pod opieką znanej pisarki tworzą niezwykłą baśń, wyczarowując świat pełen magii, który twórcy filmu powołują do życia na ekranie. Kreują dziewczynkę o imieniu Liyana, a jej przygody odzwierciedlają ich własne przeżycia. Bardzo żywa, niemal malarska animacja ilustruje kolejne, wymyślone przez dzieci zdarzenia z życia dziewczynki: utratę rodziców, wyprawę do nieznanej krainy z ulubionym bykiem, wreszcie próbę uratowania porwanych braci. W efekcie powstało coś zupełnie niezwykłego. To wspaniała przygodowa opowieść, która ma bardzo uniwersalny wydźwięk.

W ramach festiwalu zostanie zaprezentowany jeden z najciekawszych filmów tej edycji, 8. To debiut reżyserski Harolda Hölschera, uznawany za nowe oblicze południowoafrykańskiego horroru. Akcja filmu toczy się w 1977 roku. Osierocona

dziewczynka przeprowadza się wraz z opiekującą się nią parą do odizolowanego od świata wiejskiego domu. Tam dziecko zaprzyjaźnia się z uczynnym starcem Lazarusem, który wkrótce zostaje zatrudniony do pomocy przy posiadłości. Niebawem jednak wychodzi na jaw konflikt między spokojnym wędrowcem a okolicznymi mieszkańcami wioski. Czy osoba o tak łagodnym i przyjaznym usposobieniu może skrywać mroczne sekrety? W opowieści pełno jest nawiązań do lokalnych afrykańskich

legend.

Selekcję najlepszych tytułów krótkometrażowych z Afryki lub z tzw. diaspory afrykańskiej, w tym roku zdominowało pytanie o tożsamość. Tożsamość kontynentu, jej mieszkańców, zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Poruszane są tu najprzeróżniejsze tematy, a wątki mają różny ciężar gatunkowy. Selekcja przygotowana przez Festiwal AfryKamera to wybór dokonany z blisko pół tysiąca krótkich metraży nie tylko z Afryki, a za sprawą filmów z Kenii, Ghany, Burkina, Faso, Senegalu, Tunezji czy Egiptu to też szeroki przekrój samego kontynentu.

Pokazy w ramach replik odbędą się w:

• Kinie Oskard w Koninie (17-19 stycznia)

• Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (17-19 stycznia)

• Kinie Forum w Białymstoku (19-22 stycznia)

• Stacji Falenica w Warszawie (24-26 stycznia)

• Kinie za Rogiem w Płocku (30 stycznia-2 lutego)

• Kinie Bodo w Łodzi (8-13 lutego 2020)

• Kinie Orzeł w Bydgoszczy (7-9 lutego 2020)

• Kinie Kadr w Dąbrowie Górniczej (6, 13, 20, 27 lutego)

• Krakowie (21-27 lutego)

• Kinie Światowid w Katowicach (luty 2020)

• Kinie 60 Krzeseł w Gorzowie Wielkopolskim (luty 2020)

Programy i szczegółowe informacje na temat replik festiwalu AfryKamera

znajdują się na stronie: www.afrykamera.pl oraz na stronach kin.