W 2021 roku na ekrany polskich kin trafi film fabularny "Na pełnej petardzie" (tytuł roboczy) opowiadający o życiu księdza Jana Kaczkowskiego. Dzisiaj mamy dla Was zdjęcia odtwórcy głównej roli, Dawida Ogrodnika.

W rolę księdza Kaczkowskiego wcieli się Dawid Ogrodnik. Przygotowujący się do występu w produkcji aktor wziął udział w próbnej sesji fotograficznej do filmu. Efekty jego niesamowitej metamorfozy, której przyglądali się przyjaciele i bliscy duchownego z Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego, można zobaczyć na zdjęciach poniżej.



Autor zdjęć: Jacek Poremba