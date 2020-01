Już w kwietniu do kin trafi kolejna odsłona przygód agenta 007 zatytułowana Nie czas umierać. Od dłuższego czasu każdy wie, że będzie to ostatni występ w tej roli Daniela Craiga. Ciągle jednak nie ujawniono kto wcieli się w kolejnego Jamesa Bonda. Z wielu stron padały tezy, że tym razem powinna to być kobieta, lecz producentka Barbara Broccoli przekazała jasną odpowiedź w tej sprawie.