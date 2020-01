Platforma Netflix udostępniła pierwszy zwiastun serialu The Stranger. Jest to adaptacja powieści Harlana Cobena, która zmusza nas do odpowiedzenia sobie na budzące niepokój pytanie — jak dobrze znamy swoich bliskich?

W rolach głównych wystąpią Richard Armitage, Jennifer Saunders, Siobhan Finneran oraz Hannah John-Kamen. Za reżyserię odpowiedzialni są Daniel O’Hara i Hannah Quinn.

Poniżej oficjalny opis książki:

Nieznajomy pojawia się znikąd. Możesz spotkać go w barze, na parkingu albo w sklepie spożywczym. Jego tożsamość pozostaje nieznana. Jego pobudki są niejasne. Ale wiadomości, z którymi przychodzi, zmieniają wszystko. Kilka słów, które wyszepcze ci do ucha, sprawi, że twoje poukładane życie rozbije się w drobny mak… Adam Price ma wiele do stracenia: piękną żonę, dwóch wspaniałych synów i wszystko, co się wiąże ze spełnieniem amerykańskiego snu – wygodny dom, dobrą pracę i pozornie idealne życie.Spotkanie z Nieznajomym wywróci je do góry nogami – odkrycie wstrząsającego sekretu dotyczącego jego żony Corinne sprawi, że w grze o przetrwanie ważny stanie się każdy ruch, a Adam nie będzie wiedział, komu może ufać. Tymczasem Nieznajomy zdradza innym kolejne tajemnice.

Premiera całego serialu już 30 stycznia.