To nie jest OK, będzie nowym serialem tworzonym przez Netflixa. W projekt zaangażowali się twórcy znani z takich hitowych produkcji jak Stranger Things i The End of the F***ing World. Mamy pierwsze zdjęcia i datę premiery.

Bohaterką serii jest nastolatka, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i tajemnicze supermoce, które skrywa wewnątrz siebie. Produkcja powstaje na na podstawie komiksu Charlesa Forsmana, którego inne dzieło zatytułowane The End of the F***ing World, również możemy oglądać na Netflixie w postaci serialowej adaptacji. Jeżeli będziemy mogli spodziewać się podobnej konwencji, zapowiada się bardzo interesujące kino.

W obsadzie znajdują się Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Aidan Wojtak-Hissong, Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant oraz Richard Ellis. Serial składa się z siedmiu epizodów, premiera już 26 lutego.

Poniżej kilka zdjęć z nadchodzących odcinków:

Wśród twórców są m.in. Jonathan Entwistle producent wykonawczy The End of the F***ing World, czy Rand Geiger, Dan Cohen, Shawn Levy prosto z serialu Stranger Things.