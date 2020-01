Studio Blumhouse, specjalizujące się w horrorach i Universal Pictures łączą swoje siły i pracują nad nową adaptacją kultowego już hororru science fiction Coś z 1982 roku.

fot. materiały prasowe

Film Johna Carpentera z 1982 roku uważany jest za jedno z jego największych dzieł, choć swoje miano uzyskał dopiero po latach, kiedy to wydany został na VHS. W kinach nie zarobił zbyt wiele. Zarówno ta produkcja, jak i jej prequel z 2011 roku o tym samym tytule w reżyserii Matthijsa van Heijningena Jr. były luźno oparte na noweli Who Goes There? Johna W. Campbella. Oprócz nich już w 1951 roku powstała pierwsza adaptacja tejże powieści nosząca tytuł Istota z innego świata.

Producentem wykonawczym nowego filmu został Alan Donnes. Jak sam twierdzi, będzie to przeróbka, która pozostanie jednak wierna filmom z 1951 i 1982 roku. Oparta ma być o rozszerzoną wersję powieści Who Goes There? zatytułowaną Frozen Hell, której odkrycie w 2018 roku ogłosił pisarz John Betancourt.

Frozen Hell dramatycznie rozszerza historię przedstawioną w filmach Coś zapewniając istotną historię i kontekst i tak już niesamowitej opowieści. powiedział Betancourt

Amerykańska grupa badaczy pracując w odciętej od świata bazie na Antarktydzie odnajduje tajemniczy organizm, który do tej pory pozostawał uśpiony. Ma on umiejętność asymilacji, dzięki czemu upodabnia się do swojego nosiciela. Zaczynając od psa przechodzi na człowieka i sieje śmiertelne żniwo próbując jak najszybciej dotrzeć do cywilizacji.

Myślicie, że kolejna wersja tego kultowego horroru ma szansę na sukces?