Jardani, Keanu, John, Neo, wróć do domu. Kochamy cię i czekamy na ciebie. Taki zdaniem organizatorzy białoruskiego festiwalu VOKA Smartfilm chcą zaprosić do siebie Keanu Reevesa, bohatera serii John Wick, który pochodzi właśnie z tego kraju.

Jardani Jovonovich bo właśnie takie prawdziwe imię nosi John Wick, urodził się na Białorusi i właśnie ten fakt chce wykorzystać festiwal mobilnego kina VOKA Smartfilm, by zwrócić uwagę na wydarzenie, które odbywa się w Mińsku. Nakręcono oryginalny i zabawny klip, który jest jednocześnie zaproszeniem dla Keanu Reevesa.

Przypomnijmy, że o nieoczekiwanym pochodzeniu Wicka dowiedzieliśmy się 3 części jego przygód. W klipie mieszkańcy wioski Podgorye dzielą się wspomnieniami o młodej sierocie marzycielu Jardani Jovonovichu, który dawno temu wyjechał do USA. W finale filmu krótkometrażowego Reeves jest gorąco zapraszany do udziału w wydarzeniu, które rozpoczęło się już 4 lutego. Festiwal filmowy potrwa do 16 kwietnia, więc aktor ma mnóstwo czasu, aby na oderwać się od kręcenia 4 części Matrixa na dzień lub dwa i odwiedzić ojczyznę swojego bohatera.