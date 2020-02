Poważne zmiany w zarządzie Walta Disneya. Bob Iger nie jest już prezesem wytwórni odpowiedzialnej za realizację najbardziej dochodowych filmów ostatnich lat.

fot. wikipedia / hyku (https://www.flickr.com/)

W Walcie Disneyu dojdzie niebawem do zakończenia pewnej ery. 21 grudnia 2021 roku Bob Iger przestanie być prezesem Domu Myszki Miki. Właśnie tego dnia wygaśnie umowa człowieka, który piastował najważniejsze stanowisko w firmie przez ostatnie 15 lat. Jego miejsce zajmie Bob Chapek, który w ostatnim czasie był prezesem działu "Disney Parks, Experiences and Products".

Po udanym wprowadzeniu nowych platform konsumenckich Disneya oraz integracji z wytwórnią 21th Century Fox, uważam, że jest to odpowiedni moment na zmianę dyrektora generalnego. Mam wielkie zaufanie do Boba i czekam z niecierpliwością na ścisłą współpracę przez kolejne 22 miesiące, kiedy to przejmie nową rolę i zapozna się z różnorodnymi firmami i operacjami Disneya, podczas gdy ja będę skupiał się nadal na kreatywnych przedsięwzięciach firmy.

można przeczytać w oświadczeniu Igera

Na pewno przed Chapkiem trudne zadanie zastąpienia człowieka, który zrobił tak dużo dla Domu Myszki Miki. Warto jednak odnotować, że jest on związany z firmą od 1993 roku. Od 2018 roku zarządzał działem "Disney Parks, Experiences and Products", a wcześniej był prezesem "Walt Disney Parks and Resorts".

Jestem niesamowicie zaszczycony z możliwości pełnienia funkcji dyrektora generalnego firmy, która według mnie jest największą firmą na świecie, oraz prowadzić naszych wyjątkowo utalentowanych i oddanych pracowników. Bob Iger sprawił, że Disney stał się najbardziej podziwianą i odnoszącą sukcesy firmą medialną i rozrywkową na świecie. Miałem szczęście cieszyć się z bycia członkiem jego zespołu kierowniczego. Podzielam jego zaangażowanie w kreatywną doskonałość, innowacje technologiczne i ekspansję międzynarodową. Interesują mnie te same strategiczne filary. Wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, stanowi solidną podstawę do dalszej twórczej narracji, śmiałych innowacji i przemyślanego podejmowania ryzyka.

oświadczył Chapek

Warto przypomnieć, że Iger to nie tylko przejęcie wytwórni 21th Century Fox. Iger znacznie rozszerzył zakres działalności Disneya. To właśnie on nadzorował duże przejęcia takich firm jak Pixar, Marvel i Lucasfilm. Te marki mówią same za siebie. Czy Chapek da radę zastąpić Igera?