Wiele kinowych premier zostało odwołanych i przeniesionych na późniejszy termin z powodu pandemii koronawirusa. Wytwórnie filmowe z tego samego powodu muszą zawieszać prace na planach zdjęciowych swoich produkcji.

Marvel Studios oraz Walt Disney podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu prac na planie zdjęciowym widowiska Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Wszystko z powodu reżysera komiksowej superprodukcji Destina Daniela Crettona. Filmowiec zdecydował się poddać kwarantannie na obecność wirusa COVID-19 pomimo braku jakichkolwiek objawów. Wszystko z powodu narodzin jego dziecka, a także coraz częstszych zarażeń koronawirusem w Australii, gdzie obecnie przebywa ekipa zdjęciowa.

Co ciekawe Marvel Studios nie zawiesza całkowicie prac nad Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Wciąż swoje obowiązki wykonuje druga ekipa. We wtorek włodarze studia mają poinformować wszystkich o dalszych krokach związanych z projektem.

Na ten moment ciężko stwierdzić czy przerwa w jakikolwiek sposób wpłynie na datę premiery filmu. Na razie Destin Daniel Cretton wyczekuje wyników testu przeprowadzonego na obecność wirusa COVID-19. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings trafi do kin w lutym przyszłego roku.