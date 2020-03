Serial Upload, to nowa oryginalna produkcja stworzona przez Amazon Prime Video. Serial przenosi nas do świata w którym jesteśmy w stanie przenieś podświadomości do wirtualnego świata. Zapowiada się interesująca pozycja, zobaczcie zwiastun.

Za powstanie serialu odpowiada Greg Daniels, wielokrotny laureat nagrody Emmy. Na swoim konice ma scenariusze do takich hitów jak Simpsonowie, Biuro, Parks and Recreation, czy wielu epizodów Saturday Night Live.

Serial skupia się na twórcy aplikacji o imieniu Nathan (Robbie Amell). Nathan miał straszny wypadek i pewnym momencie w zostaje zmuszony do wybierania między operacją a śmiercią, tylko po to, by jego świadomość "załadować" do wirtualnego życia pozagrobowego. Bohater wybiera to drugie i zostaje umieszczony w świecie fantasy, w którym ma wszystko do dyspozycji, od gadającego psa po jedzenie wszystkiego co chce… jednak pod warunkiem, że ma pieniądze na zakupy w aplikacji. Seria 10 odcinków podąży za Nathanem, który przyzwyczaja się do życia w tętniącej życiem społeczności afterlife, gdzie jego dziewczyna Ingrid (Allegra Edwards) i jej rodzina zakupili miejsce. Musi także zmagać się z rozkwitającymi relacjami z przedstawicielką obsługi klienta o imieniu Nora (Andy Allo).

Premiera serialu zaplanowana jest na 1 maja.