Entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków Proceder to historia Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, który zrobił karierę na polskiej scenie hip-hopowej. Obraz z Piotrem Witkowskim, Małgorzatą Kożuchowską, Marcinem "Kalim" Gutkowskim, Antonim Pawlickim, Agnieszką Więdłochą, Ewą Ziętek i Janem Fryczem w rolach głównych jest już dostępny na Blu-ray™ i DVD. Wydania zawierają wyjątkowe materiały specjalne, w tym m.in. ostatnie, niepublikowane rozmowy Chady ze scenarzystami filmu, przeprowadzone podczas pobytu w zakładzie karnym.

Proceder to poruszająca historia rapera Tomasza Chady (Piotr Witkowski) chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

Życie Chady było skomplikowane. W wielu momentach znajdował się na krawędzi, rzucał wyzwanie władzom, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z ciężaru nałogów i czynów, które popełnił. Znana jest sprawa jego miłości do matki, czy poszukiwania Boga. O tym także mówimy, to są tematy nam osobiście bliskie. Rap, a zwłaszcza gangsta-rap, pojawia się w momencie przełomów, czy kryzysów. Tak było w USA w latach 80. U nas także po 1989 roku przyszedł czas przemian, które miały gwałtowny przebieg. Umierał stary świat, powstawał nowy, czemu towarzyszył chaos. Dawny system się walił, pojawiały się wybujałe często ambicje i aspiracje oraz próby ich spełnienia, czasami na skróty.

Scenariusz filmu Proceder powstał na podstawie rozmów z Tomaszem Chadą. Film opowiada nie tylko o muzycznej karierze rapera, ale również o jego skomplikowanym życiu rodzinnym oraz kłopotach z prawem. Kilka lat muzyk spędził w zakładach karnych, w których – dzięki przepustkom – kontynuował nagrywanie płyt.

Teksty Chady traktowały o życiu na krawędzi, kłopotach z prawem, próbie przetrwania i walce z własnymi demonami. Jego utwory charakteryzowała bezkompromisowość i niezwykła emocjonalność. Kolejne lata owocowały w ogromne ilości nagranego materiału oraz w świetnie przyjęte albumy, które umacniały pozycją rapera na polskiej scenie hip-hopowej. W dorobku artysty znajduje się kilka złotych oraz platynowa płyta.

