Pewnego razu… w Hollywood to film Quentina Tarantino, który zadebiutował w zeszłym roku i zgarnął dwa Oscary, w tym jeden dla Brada Pitta. Wszyscy Ci, którym nie udało się go obejrzeć w kinach teraz będą mogli to nadrobić, bowiem produkcja już za dwa dni pojawi się w serwisie streamingowym HBO GO.

fot. materiały prasowe

Premiera filmu w HBO GO już 1 kwietnia br. Z kolei dla tych, którzy nie mają wykupionej subskrypcji proponujemy poczekanie do 12 kwietnia, kiedy to Pewnego razu… w Hollywood zadebiutuje w telewizji na kanale HBO o 20:10.

Podstarzały aktor telewizyjny Rick Dalton i jego kaskader dubler Cliff Booth chcą osiągnąć sukces w branży filmowej podczas lata morderstw dokonanych przez bandę Charlesa Mansona w 1969 roku w Los Angeles. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają.

W obsadzie aktorskiej znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell oraz Timothy Olyphant.

Produkcja ta okazała się kasowym hitem. Film przy budżecie 90 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 370 mln. Oglądaliście? Jak Wam się podobał?