Disney przygotowuje się do zrealizowania nowej wersji Robin Hooda, znanej wszystkim muzycznej animacji. Remake będzie bazował na produkcji z 1973 roku i ma trafić prosto na platformę Disney+.

Na pokładzie znajduje się już Carlos Lopez Estrada, być może najbardziej znany z reżyserii kryminału pt Zaślepieni z 2018 roku. Stanie on za kamerą projektu, za którego scenariusz odpowiedzialna jest Kari Granlund. Granlund znajduje się w ekipie Disneya od czasu, kiedy napisała remake Zakochanego Kundla, czyli Lady and the Tramp, który miał swoją premierę w zeszłym roku.

Mówi się, że nowa wersja zachowa swoją komediowo-musicalową formę, a w głównych rolach znów pojawią się antropomorficzne postaci zwierzęce, tym razem w formacie hybrydowym live-action.

Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju.