"Człowiek demolka" powróci! Sylvester Stallone potwierdza 0

Świetna wiadomość, dla wszystkich fanów filmu Człowiek demolka. Sylvester Stallone odpowiadając na pytania fanów zdradził, że Warner Bros. pracuje już nad sequelem produkcji z 1993 roku.

Akcja Człowieka demolki rozpoczyna się w 1996 roku w Los Angeles, gdzie dochodzi do starcia psychopaty Simona Phoenixa (Wesley Snipes) i policjanta Johna Spartana (Sylvester Stallone). W wyniku działań policjanta giną zakładnicy przetrzymywani przez przestępcę. Spartan trafia przed sąd, który skazuje go, podobnie jak jego wroga, na wieloletnią hibernację. W 2032 roku Phoenix ucieka z pułapki i zaczyna terroryzować miasto. Nie mogąc sobie z nim poradzić policjanci, odmrażają Johna by raz jeszcze zmierzył się z przestępcą.

Przypomnijmy, że film zarobił na całym świecie 159 milionów dolarów i wszystko na to wskazuje, że Warner Bros. postanowiło odmrozić już trochę zapomniany projekt. Za reżyserię produkcji odpowiadał Marco Brambilla, a oprócz wspomnianej dwójki głównych bohaterów w filmie pojawili się także Sandra Bullock, Benjamin Bratt czy Nigel Hawthorne.

Wspólnie z Warner Bros. pracujemy nad filmem i wygląda to świetnie. To się wydarzy. zdradził Stallone

Poniżej cały klip z Q&A

Źrodło: instagram