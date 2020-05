Taika Waititi reżyserem kolejnego filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen" 0

Lucasfilm oficjalnie potwierdziło, że Taika Waititi wyreżyseruje oraz napisze scenariusz do najnowszej produkcji z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Reżyser bardzo dynamicznie wchodzi do Hollywood zdobywając swoim świeżym podejściem do filmów coraz większe rzesze fanów.

Reżyser już miał do czynienia z Gwiezdnymi wojnami, to on odpowiada za finałowy epizod 1. sezonu serialu The Mandalorian. Już wcześniej pojawiały się plotki, że jest jednym z głównych kandydatów do wkroczenia w grono reżyserów Gwiezdnych wojen, jednak te informacje szybko zostały zdementowane. Jednak jak widać sytuacja szybko się zmienia i to na niego padł wybór. Nie ujawniono jeszcze tytułu, fabuły oraz daty premiery filmu, jednak pierwsze informację wskazują na grudzień 2022 roku.

Co ciekawe zajmie się on także scenariuszem, czyli będzie miał spory wpływ na to jak wyglądać będzie całość. Dodajmy, że przy pisaniu scenariusza pomoże mu Krysty Wilson-Cairns, znana z 1917 oraz serialu Dom grozy. Będzie to pierwsza kobieta, która napisze skrypt do uniwersum, odkąd Disney przejął prawa do serii, oraz dopiero druga w historii, po Leigh Brackett odpowiedzialnej za pierwszą wersję scenariusza do Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje.

Waititi obecnie pracuje (zdalnie) nad filmem Thor: Love and Thunder, którego premiera przesunęła się na 2022 rok.

Źrodło: screenrant.com