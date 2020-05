Zgarniaj atrakcyjne nagrody za dodane treści i reputację w maju 1

Portal FDB to przede wszystkim internetowa baza filmów, którą tworzycie Wy – nasi wierni czytelnicy. Co miesiąc mamy dla Was wiele ciekawych nagród, które wygrywacie w zamian za pomaganie nam w rozwoju portalu.

To dzięki Wam i Waszej pracy baza filmowa sukcesywnie się powiększa, a reszta użytkowników może z niej korzystać. Pamiętajcie jednak, że nie tylko macie szanse zgarnąć nagrody za dodawanie treści. Liczy się także Wasza aktywność! Punktowany jest każdy komentarz, który ma przynajmniej sto znaków. Oceniajcie, komentujcie i wygrajcie nagrody!

Kontynuujemy rozdawanie Wam nagród za pomoc w tworzeniu portalu FDB.PL. Oferujemy Wam znakomite nagrody w postaci:

Karta podarunkowa o wartości 50 zł (Allegro lub Empik) lub 60 zł (Netflix)

Kata podarunkowa o wartości 30 zł (Empik) lub 25 zł (Allegro)

Jeśli chodzi o najbardziej aktywnego użytkownika, to tutaj mamy nagrodę:

Karta podarunkowa o wartości 30 zł (Empik) lub 25 zł (Allegro)

Rankingi i pełną listę nagród znajdziecie w dziale RANKING UŻYTKOWNIKÓW.

Jeśli chcielibyście zacząć dodawać treści na portalu FDB.PL, ale nie wiecie jak, to zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo, w którym pokazujemy, jak w łatwy sposób dodać nowy film do bazy. Polecamy również z korzystania z naszego PORADNIKA.