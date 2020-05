Kate Winslet na nowym zdjęciu z planu sequela ''Avatara'' 0

Na oficjalnym profilu filmu Avatar na Twitterze pojawiło się nowe zdjęcie z planu widowiska, na którym widać m.in. Kate Winslet. Fotografia do zobaczenia poniżej.

fot. materiały prasowe

Najnowsze ujęcie ukazuje czwórkę bohaterów w kostiumach przeznaczonych do motion capture. Widzimy Kate Winslet, Sama Worthingtona, Zoe Saldanę i Cliffa Curtisa podczas przerwy w trakcie kręcenia zdjęć w zbiorniku wodnym.

Za reżyserię czterech filmów z serii odpowiada James Cameron, twórca oryginalnego Avatara z 2009 roku. W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wymienionych znajdują się także Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald i Sigourney Weaver. Stephen Lang ponownie wcieli się w pułkownika Milesa Quaritcha. Jego postać ma być głównym antagonistą całej serii.

Premiera filmu Avatara 2 zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku. Kolejne części pojawiać mają się mniej więcej co dwa lata. Cameron zastrzegł jednak, że mimo kręcenia scen łącznie do wszystkich czterech części, to dwie ostatnie wyjdą tylko wtedy jeśli filmy Avatar 2 i Avatar 3 odniosą kasowy sukces. Czekacie na kolejne części tego widowiska?

Źrodło: comingsoon