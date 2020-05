Ruby Rose rezygnuje z roli w serialu "Batwoman" 0

Dobiegają do nas zaskakujące doniesienia zza oceanu. Ruby Rose, gwiazda serialu Batwoman postanowiła zrezygnować z głównej roli, pomimo przedłużenia serii o nowy sezon!

Batwoman to najświeższa produkcja należąca do tak zwanego Arrowverse, czyli telewizyjnego uniwersum opartego na bohaterach znanych z komiksów wydawnictwa DC Comics. Do tej pory wydawało się, że produkcja ma się całkiem nieźle, tym bardziej, że stacja The CW postanowiła dać zielone światło drugiemu sezonowi. Jak się teraz okazuje nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Odtwórczyni głównej roli, Ruby Rose postanowiła zrezygnować z pracy nad kolejną odsłoną Batwoman.

Podjęłam bardzo trudną decyzję, aby nie wracać w drugim sezonie "Batwoman". Nie przyszło to z łatwością, ponieważ mam wielki szacunek dla obsady, ekipy i wszystkich osób zaangażowanych w serial, tych z Vancouver, i tych z Los Angeles. Jestem niezmiernie wdzięczna Gregowi Berlanti, Sarze Schechter i Caroline Dries za to, że nie tylko dali mi tę niesamowitą okazję, ale także powitali w świecie DC, który tak pięknie wykreowali. Dziękuję Peterowi Rothowi i Markowi Pedowitzowi oraz Warner Bros. i The CW, tym którzy tak wiele włożyli w serial i zawsze we mnie wierzyli. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że pierwszy sezon okazał się sukcesem – jestem naprawdę wdzięczna.

czytamy w oświadczeniu aktorki

Ani Ruby Rose, ani producenci nie wyjawili powodów jej odejścia. Nieoficjalnie mówi się, że może chodzić o kontuzję, której Rose nabawiła się w trakcie jednej ze scen kaskaderskich. Gwiazda serialu musiała poddać się operacji, ponieważ groził jej paraliż. Z jej słów wynika, że były momenty, w których nie czuła swoich ramion.

W oświadczeniu firm produkujących serial czytamy, że odbędzie się casting i poszukiwania nowej aktorki, która nie tylko wcieli się w postać Batwoman, ale podobnie, jak Rose będzie przedstawicielką LGBTQ.

Źrodło: Deadline