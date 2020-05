''Songbird'' Michaela Baya fabularnym filmem inspirowanym obecną pandemią 0

Michael Bay, reżyser serii Transformers planuje wyprodukować thriller, którego fabuła skupiać ma się na obecnie panującej pandemii. Zdjęcia do 'Songbird' rozpocząć mają się już za pięć tygodni.

fot. materiały prasowe

Obecnie w Los Angeles nadal panuje zakaz produkcji filmowej, a więc planowane rozpoczęcie zdjęć, które przypada pod koniec czerwca będzie miało miejsce prawdopodobnie zaraz po zluzowaniu obostrzeń albo filmowcy mają nadzieję na uzyskanie stosowanych zezwoleń na kręcenie w trakcie trwania pandemii. Jeśli data wejścia na plan zostanie utrzymana to Songbird będzie pierwszym filmem, do realizacji jakiego dojdzie w Los Angeles od momentu rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19.

Za reżyserię thrillera odpowie Adam Mason. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Simonem Boyesem. Produkcją oprócz Baya zajmie się także Adam Goodman. Fabuła Songbird przeniesie nad dwa lata do przodu. Pandemia koronawirusa nie ustępuje, wszelkie obostrzenia zostają przywrócone, a wirus coraz bardziej mutuje.

Mówi się, że Songbird będzie filmem niskobudżetowym, co nie do końca pasuje do Baya, bowiem można go kojarzyć raczej z wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji. Twórcy thrillera porównują go m.in. do Paranormal Activity czy Cloverfield. Sądzić możemy więc, iż jego formuła w dużej mierze opierać będzie się na found footage.

Obecnie aktorzy przechodzą zdalne przeszkolenia. Jak mówią osoby odpowiedzialne za pracę na planie wszelkie zasady bezpieczeństwa będą bezwzględnie przestrzegane. Aktorzy nie mają odgrywać scen twarzą w twarz, a sceny kręcone będą bez udziału osób trzecich – ekipa wcześniej przygotuje miejsce, gdzie będzie kręcone ujęcie.

Jeśli chodzi o datę premiery to na razie nie została ona ujawniona. Songbird zostanie sprzedany na najbliższym Virtual Cannes Market.

Poniżej wpis z Twittera informujący o projekcie.

Źrodło: indiewire.com, twitter.com