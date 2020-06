Serial o neapolitańskiej mafii ''Gomorra'' pojawi się na antenie TVP Kultura 0

Do tej pory ten jeden z najlepszych europejskich seriali kryminalnych dostępny był jedynie dla użytkowników płatnych platform (HBO GO) lub telewizji (Cinemax). Jednak już od tego piątku, tj. 12 czerwca zapoznać będą mogli się z nim wszyscy zainteresowani, bowiem produkcja zadebiutuje na antenie stacji TVP Kultura, która to dostępna jest w telewizji naziemnej.

fot. materiały prasowe

Gomorra to włoski serial kryminalny inspirowany kontrowersyjną książką Roberta Saviano, włoskiego dziennikarza, który po jej opublikowaniu zmuszony został do opuszczenia rodzinnego Neapolu, bowiem otrzymywał groźby ze strony mafiosów. Rozgrywająca się w świecie włoskiej kamorry Gomorra to niemalże reporterskie, wewnętrzne i bardzo realistyczne spojrzenie na bezwzględny świat mafii neapolitańskiej. Bohaterami serialu są członkowie rodziny Savastano – gangsterskiego klanu, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem i konkurentem jest grupa, na której czele stoi Salvatore Conte. Konflikt między nimi nasila się, gdy Don Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cyria i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Dochodzi do krwawej wojny gangów, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Wrzucony w sam środek wydarzeń Cyrio postanowi wykorzystać okazję i przeciwstawić się wieloletniej, mafijnej tradycji: podejmie próbę, aby zostać nowym szefem w gangsterskim półświatku Neapolu.

Serial do tej pory doczekał się 4. sezonów. TVP Kultura na razie zakupiła pierwsze trzy. Premiera Gomorry już 12 czerwca o godzinie 23.35. Kolejne odcinki co piątek o tej samej porze.

Źrodło: tvp.pl