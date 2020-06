Informacja o zwolnieniu aktora została potwierdzona przez stację CW, a także producentów Warner Bros. Television i Berlanti Productions.

Hartley Sawyer nie powróci w 7. sezonie "Flasha". W odniesieniu do postów pana Sawyera w mediach społecznościowych oświadczamy, że nie tolerujemy uwłaczających uwag skierowanych do jakiejkolwiek rasy, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, płci lub orientacji seksualnej. Takie uwagi są sprzeczne z naszymi wartościami i zasadami, które mają dążyć do promowania bezpiecznego, integracyjnego i produktywnego środowiska wśród naszych pracowników.

można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu