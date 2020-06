"Przeminęło z wiatrem" numerem jeden na liście bestsellerów Amazonu 0

Kilka dni temu HBO Max poinformowało o usunięciu ze swojej oferty filmu Przeminęło z wiatrem. Powodem takiej decyzji były uprzedzenia rasowe i etniczne zaprezentowane w kultowym widowisku. Wystarczyło niewiele czasu, aby film stał się bestsellerem na Amazonie.

Odkąd pojawiły się wiadomości dotyczące decyzji HBO Max o usunięciu filmu ze swojej oferty, melodramat z 1939 roku trafił na szczyt listy bestsellerów w kategorii film i telewizja. W pierwszej dziesiątce Amazonu znajduje się kilka wersji filmu od DVD po wydania jubileuszowe na Blu-Rayu – w pierwszej piątce aż cztery pozycje zajmowane są przez Przeminęło z wiatrem. Tutaj możecie rzucić okiem na ranking.

Warto dodać, że niektóre wersje filmu, na przykład "Gone with the Wind 75th Anniversary", nie są już dostępne. Czyżby wykupiono cały nakład?

Poniżej przypominamy Wam oświadczenie rzecznika prasowego HBO Max:

"Przeminęło z wiatrem" to produkt tamtych czasów, który przedstawia niektóre etniczne i rasowe uprzedzenia będące niestety powszechne w społeczeństwie amerykańskim. Te rasistowskie wyobrażenia były wtedy błędne i dziś są błędne. Uważamy, że utrzymanie tego tytułu bez wyjaśnienia i potępienie tych przedstawień byłoby nieodpowiedzialne. Są one z pewnością sprzeczne z wartościami WarnerMedia, dlatego powrót do HBO MAX będzie zależny od dyskusji o historycznym kontekście i potępieniu tych obrazów. Zostanie przedstawiony tak, jak został pierwotnie stworzony, ponieważ w przeciwnym razie byłoby to równoznaczne z twierdzeniem, że te uprzedzenia nigdy nie istniały. Jeśli chcemy stworzyć bardziej sprawiedliwą i integracyjną przyszłość, musimy najpierw uznać i zrozumieć naszą historię.

Źrodło: Amazon