Gry wideo, blastery i Kevin Smith w zwiastunie "Max Reload and the Nether Blasters"

Szykuje się kolejna gratka dla fanów starych gier wideo. Film Max Reload and the Nether Blasters na pewno trafi do ich gustu, a do tego w produkcji pojawia się Kevin Smith, co dopełnia całość. Dziś zaprezentowano pierwszą zapowiedź, sprawdźcie jak to wygląda.