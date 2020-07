Zdjęcia do ''Uncharted'' nareszcie ruszyły! 0

Na widowisko Uncharted widzowie czekają już od wielu lat. Po wielu zmianach na stanowisku reżysera i rozpoczęciu zdjęć, prace twórcom po zaledwie jednym dniu przerwał koronawirus. Teraz jak donosi Tom Holland, aktor wcielający się w jedną z głównych ról, ekipa powróciła na plan. Miejmy nadzieje, że już na dobre.

fot. gamerweb

Na swoim profilu na Instagramie Holland opublikował wpis informujący o pierwszym dniu zdjęć do filmu. Opatrzył go zdjęciem, na którym widzimy napis Nate, czyli zdrobniałe imię bohatera, którego odgrywa. Wpis do zobaczenia poniżej.

Uncharted to filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Tylko jego sprawność, tylko jego intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota – El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake’a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher. Filmowa historia osadzona będzie na kilka lat przed wydarzeniami z pierwszej gry. Drake wyruszy na swoją pierwszą przygodę jako dwudziestoletni chłopak, a nie jak w grach, w których poznajemy go w okolicach 30 urodzin.

Tom Holland wcieli się w Nathana Drake’a. W obsadzie aktorskiej znajdują się także Mark Wahlberg jako Sullivan, Antonio Banderas, Sophia Ali i Tati Gabrielle. Reżyserem został Ruben Fleischer, twórca Venoma.

Nową datą premiery Uncharted jest 16 lipca 2021 roku.

Źrodło: darkhorizons.com, instagram