Megan Fox kontra wielki lew w zwiastunie "Rogue" 0

Lionsgate zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu akcji Rogue w reżyserii M.J. Bassetta. Gwiazdą produkcji jest aktorka znana z cyklu "Transformers" – Megan Fox.

Megan Fox wciela się w postać liderki grupy najemników, którzy mają do wykonania niebezpieczne zadanie w Afryce – muszą odbić zakładników z rąk porywaczy. W trakcie akcji nie wszystko idzie zgodnie z planem i ekipa głównej bohaterki musi czym prędzej zwiewać przez tamtejszym brutalnym i niosącym śmierć gangiem. Jak się okaże to nie oni będą najgroźniejszym rywalem najemników na afrykańskich terenach. Do gry włączy się bowiem stado krwiożerczych lwów.

Rogue nie trafi bezpośrednio do kin. Produkcja już 28 sierpnia pojawi się ofercie serwisów VOD.

Reżyserem, a także autorem scenariusza jest M.J. Bassett.

Jak podoba Wam się zwiastun filmu Rogue z gwiazdą kasowej serii o kosmicznych robotach? Megan Fox jeszcze do niedawna miała okazję występować w hollywoodzkich superprodukcjach takich, jak Transformers czy Wojownicze Żółwie Ninja, a dzisiaj pojawia się w niskobudżetowej produkcji z gatunku animal attack. Czy jej wielka hollywoodzka kariera dobiega powoli końca, czy może zobaczymy ją jeszcze w jakimś głośnym blockbusterze?

