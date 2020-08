Kolejny aktor z obsady popularnego serialu Netfliksa Stranger Things widzi plusy w przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Joe Keery uważa, że w ten sposób twórcy będą mieli nieco więcej czasu na dopracowanie kolejnej odsłony hitowej produkcji.

Zdecydowanie daje im to więcej czasu na pisanie i uważam, że to zawsze jest dobre. Domyślam się, że jest problem z dorastaniem dzieciaków, ale poza tym myślę, że chcemy pokazać serial ludziom tak szybko, jak to możliwe. I to jest prawda. To nad czym bracia Duffer zawsze chcieli mieć kontrolę to jakość serialu, także przerwa daje im więcej czasu na zrozumienie własnej wizji, więc myślę, że może wyjść to na dobre.

stwierdził młody aktor