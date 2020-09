Hugo Weaving nie powróci do roli Elronda - dlaczego? 0

Hugo Weaving to aktor, który wcielił się w zapadającą w pamięć postać elfa Elronda – pana Rivendell. W obu trylogiach – Władcy Pierścieni i Hobbita nie wystąpił jedynie w produkcji Hobbit: Pustkowie Smauga. Jednak w nadchodzącym serialu Amazona nie mamy co spodziewać się tego, iż ponownie zawita do Śródziemia.

fot. materiały prasowe

Sam aktor definitywnie wyklucza swój udział w serialu The Lord of the Rings. Nie ma zamiaru ponownie wcielać się w postać Elronda.

Nie ma mowy. Absolutnie nie. Matrix 4 może się wydarzyć, ale Władca Pierścieni nie. Nigdy nie byłem tym zainteresowany. Uwielbiałem przebywać w Nowej Zelandii i pracować z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, Hobbit to było jak powrót do rodziny, ale tak naprawdę i szczerze, to myślę, iż każdy miał już tego dość. powiedział Weaving

Postać Elronda z pewnością pojawi się w serialu Amazona, ale z uwagi na to, iż jego akcja rozgrywać ma się na co najmniej 3000 tys. lat wcześniej niż wydarzenia z pierwszego filmu Władcy Pierścieni – Drużyna Pierścienia to poznamy go jako dużo młodszego elfa. Nie wiadomo jeszcze komu przypadnie jego rola.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2021 rok.

Źrodło: comicbookmovie.com