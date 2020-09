Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Star Trek: Discovery" - zwiastun 3. sezonu popularnego serialu 2

Z okazji Dnia Star Treka zaprezentowano zwiastun 3. sezonu popularnego serialu Star Trek: Discovery. Zapowiedź produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania.

Wczoraj miała miejsce kolejna rocznica wyemitowania pierwszego odcinka oryginalnego serialu Star Trek z 1966 roku. Z tej okazji w sieci odbył się panel dyskusyjny na temat kultowej franczyzy.

Dodatkowo CBS All Access postanowiło zaprezentować fanom marki nową zapowiedź serialu Star Trek: Discovery. W 3. sezonie dowiemy się, co się stało z załogą USS Discovery, która przeniosła się do przyszłości o prawie 1000 lat. Obecnie przyjdzie im żyć w czasach, gdzie Federacji już nie ma.

Oto zwiastun 3. sezonu:

Oficjalny opis nowej serii brzmi następująco:

Po trafieniu wraz z komandorem Burnhamem do tunelu czasoprzestrzennego w finale drugiego sezonu, ​​załoga USS Discovery ląduje w nieznanej przyszłości, daleko od domu, który kiedyś znali. Teraz, żyjąc w czasach niepewności, załoga USS Discovery wraz z pomocą kilku nowych przyjaciół, musi współpracować, aby przywrócić Federacji nadzieję.

Kiedy premiera nowych odcinków Star Trek: Discovery? CBS All Access podało, że światowa premiera nastąpi 15 października. W Polsce serię można będzie oglądać oczywiście w serwisie platformy Netflix, a nowe odcinki będą pojawiały się dzień po światowym debiucie.

Źrodło: /Film