Netflix przygotowuje film aktorski o Carmen Sandiego 0

Gina Rodriguez zagra postać o imieniu Carmen Sandiego w filmie aktorskim przygotowywanym przez platformę Netflix. Szczegóły w dalszej części artykułu.

W 2018 roku ogłoszono, że Gina Rodriguez zagra główną rolę w filmie aktorskim opowiadającym o przygodach Carmen Sandiego. Od tamtego czasu powstało wiele odcinków serialu animowanego, w którym aktorka użycza głosu postaci. Teraz platforma zamierza wreszcie ruszyć z realizacją zapowiedzianego przed dwoma laty projektu.

Duane Capizzi, który zrobił animację … jest genialnym człowiekiem i wykonał tak fenomenalną robotę przy tworzeniu tego świata. Dorastałam z Carmen Sandiego dzięki grom, ale tak naprawdę nic o niej nie wiedziałam. Duane stworzył całą tę niesamowicie przeplatającą się piękną historię z fabułą i tym wszystkim. Idealnie byłoby, gdybyśmy mogli stworzyć wiele filmów aktorskich. Aby wprowadzić ją do filmu, musieliśmy najpierw stworzyć tę ikoniczną postać, prawda? Niewiele o niej wiedzieliśmy, musieliśmy dać jej solidną historię, w której się wszyscy zakochaliśmy. To unikalne wyzwanie, nad którym pracujemy, ale jestem naprawdę podekscytowana i pełna nadziei, ponieważ wszystko idzie świetnie.

powiedziała odtwórczyni głównej roli

Gina Rodriguez dodała również, że Avengers: Koniec gry nie byłby możliwy bez wcześniejszych filmów o Iron Manie, Thorze czy Kapitanie Ameryce. Pierwszy film aktorski o Carmen Sandiego ma być czymś w rodzaju genezy bohaterki.

Carmen Sandiego po raz pierwszy pojawiła się w klasycznej grze z 1985 roku Where in the World Is Carmen Sandiego?.

W serialu animowanym Netflixa, Carmen to nowoczesny Robin Hood w spódnicy. Podróżuje po świecie, zabiera złym i oddaje łupy ofiarom. Większość organów ścigania uważa Carmen za kryminalistkę, ale i za mistrzynię w swoim fachu ze względu na dramatyzm i rozmach jej akcji. Serial śledzi eskapady "filantropki", by w końcu odpowiedzieć na pytanie: Kim, do diabła, jest Carmen Sandiego?

Źrodło: Collider