Ruszyły zdjęcia do filmu "Orlęta" - produkcji o agresji sowieckiej z 1939 roku 0

Film Orlęta powstaje w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Akcja produkcji rozgrywa się w Grodnie, gdzie ludność cywilna, a wśród niej harcerze, przyłącza się do walki z wrogiem. Będzie to pierwszy film o agresji wojsk sowieckich we wrześniu 1939 roku.

Film ukazuje wojnę z sowietami z punktu widzenia głównego bohatera, dwunastoletniego chłopca. 1 września szkoła zostaje zbombardowana przez niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny, jak i dla tysięcy polskich dzieci rozpoczynająca się wojna staje się z przymusu szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacji z najciemniejszymi zjawiskami przewróconej do góry nogami rzeczywistości dorosłych. 17 września do Polski wchodzą wojska sowieckie. Grodno staje do obrony. Nieliczne oddziały wojskowe wspomagane są przez ludność cywilną, a przede wszystkim młodzież szkolną.

Opis filmu:

Grodno, 1939. Dwunastoletni Leoś Rojst z rodziny żydowskiej, zafascynowany jest wszechobecnym w międzywojennej rzeczywistości etosem niepodległościowym, urokiem munduru i powieściami Sienkiewicza. Jego codzienne życie pełne jest napięć związanych z niepokojami Polaków i Żydów w obliczu zbliżającej się wojny. Leoś afirmuje wzorce rycerskie: odwagę, poświęcenie i waleczność, chcąc zyskać szacunek i poważanie wśród rówieśników. Nie mniej ważne będzie dla Leosia zdobycie serca wybranki z klasy. Gdy 17 września Polskę najeżdżają sowieci, Grodno staje do obrony. Wśród ochotników nie zabraknie też Leosia.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Krzysztof Łukaszewicz znany z takich produkcji jak Karbala czy Lincz. W obsadzie pojawią się m.in. Jowita Budnik, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Wit Czarnecki i Antek Pawlicki.

Źrodło: wfdif