Viki Gabor nagrała utwór "Wznieść Się Chcę" – singiel promujący nowy film animowany Netfliksa Wyprawa na Księżyc!

Młoda wokalistka, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, nagrała polski cover piosenki “Rocket to the Moon”. Utwór, który dziś ma swoją premierę, pochodzi z najnowszego filmu Wyprawa na Księżyc w reżyserii słynnego animatora Glena Keane’a (twórcy m.in. Małej Syrenki i Pięknej i Bestii). Singiel w wykonaniu Viki Gabor będzie można usłyszeć w napisach końcowych filmu. Pojawi się on także na oficjalnej ścieżce dźwiękowej produkcji.

Utwór można posłuchać TUTAJ.

Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane, a za produkcję odpowiadają Gennie Rim i Peilin Chou. Wyprawa na Księżyc to porywająca muzyczna przygoda o dążeniu do celu, pokonywaniu przeciwności losu i potędze wyobraźni.

Premiera filmu Wyprawa na Księżyc już 23 października na platformie Netflix!

Źrodło: Netflix