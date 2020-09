Z okazji rocznicy reżyser filmu Iain Softley udzielił długiego wywiadu, w którym opowiadał o Hakerach. Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu ewentualnego powrotu do tego świata.

Tak, muszę to przyznać po raz pierwszy od 25 lat. Rozpoczęliśmy tę rozmowę rok lub dwa lata temu. Po dwudziestej rocznicy, nigdy bym nie przypuszczał, że może być to coś interesującego. Wtedy jak się czegoś spodziewaliśmy, to miało to miejsce. Wszystko stawało się wszechobecne. Tymczasem to co stało się teraz z dużymi zbiorami danych i sposób, w jaki to faktycznie się przedarło do rzeczywistości, stało się być może dominującą siłą na świecie, jeśli chodzi o wpływanie na politykę, finanse i wybory. W 1995 roku był to o wiele prostszy krajobraz. Teraz jest o wiele bardziej złożony.

mówił Softley