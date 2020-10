Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Czyj to dom?" - klimatyczny i przerażający zwiastun horroru Netfliksa 0

Platforma Netflix zaprezentowała oficjalny zwiastun horroru Czyj to dom?. Jeśli jesteście fanami twórczości Jordana Peele, to ten tytuł z pewnością Was zainteresuje po zobaczeniu tej zapowiedzi.

Czy Czyj to dom? będzie kolejną taśmową produkcją grozy o nawiedzonym domu? Liczymy na to, że nie, tym bardziej, że zwiastun, który udostępnił Netflix napawa nie tylko sporym optymizmem, ale również zwiastuje kino niezwykle klimatyczne i przerażające. Moje pierwsze skojarzenia po obejrzeniu tej zapowiedzi? "Cholerka, Jordan Peele nakręcił nowy horror, a ja o tym nic nie wiem". Może to ta muzyka? Zobaczcie koniecznie sami!

Opowieść zaprezentowana na ekranie będzie skupiała się na parze uchodźców, którym udaje się uciec z ogarniętego wojną Południowego Sudanu. Po opuszczeniu obozu dla uchodźców i otrzymania mieszkania socjalnego, ich kolejnym etapem w walce o przetrwanie będzie przystosowanie się do nowego życia w angielskim mieście. Niestety zło czai się za rogiem… a może za ścianą?

Reżyserem filmu jest debiutant Remi Weekes, który do tej pory zajmował się kręceniem krótkich metraży. Jest on również współautorem scenariusza, przy którym pracował razem z Felicity Evans i Tobym Venablesem.

Premiera horroru Czyj to dom? już 30 października.

