Olaf w poszukiwaniu własnej tożsamości - zobaczcie zwiastun krótkometrażowej animacji ''Once Upon a Snowman'' 0

Bałwan Olaf znany z filmów z serii Kraina lodu dostał swoją własną animację. Co prawda krótkometrażową, ale jednak. Studio Walt Disney Animation opublikowało właśnie pierwszą zapowiedź swojej produkcji.

fot. materiały prasowe

Animacja nosi tytuł Once Upon a Snowman i ukaże nam sympatycznego bałwana Olafa, który znalazł się w kryzysie własnej tożsamości. Będziemy śledzić pierwsze kroki Olafa po jego ożywieniu, kiedy to poszukuje swojej tożsamości w zaśnieżonych górach pod Arendelle.

Fabuła Once Upon a Snowman wypełnić ma lukę pomiędzy chwilą stworzenia bałwana przez Elsę do momentu spotkania go w lesie przez Annę i Kristoffa.

Głosu Olafowi ponownie udzieli Josh Gad. Za reżyserię animacji odpowiadają Trent Correy i Dan Abraham. Oboje pracowali nad postacią Olafa w filmie Kraina Lodu 2. Produkcją zajęli się Nicole Hearon i Peter Del Vecho.

Jak podoba się Wam poniższa zapowiedź?

Kraina Lodu to przebojowa animacja z 2013 roku, która szturmem podbiła wszelkie box office. Stała się najbardziej kasowym filmem animowanym wszechczasów i najbardziej dochodowym filmem 2013 roku. Przy budżecie 150 mln dolarów zarobiła ponad 1,2 mld. Produkcja otrzymała także mnóstwo nagród, w tym dwa Oscary. W zeszłym roku do kin weszła kontynuacja, która jednak nie pobiła oryginalnego filmu, jeśli chodzi o kasowy wynik.

Premiera krótkometrażowej animacji już 23 października 2020 roku na Disney+.

Źrodło: movieweb.com