Ikona muzyki Celine Dion w obsadzie romantycznego dramatu

Ikona muzyki popularnej oraz laureatka pięciu nagród Grammy, czyli Céline Dion dołączyła do obsady aktorskiej romantycznego dramatu zatytułowanego wstępnie "Text For You".

Gwiazdami filmu, za który odpowiadać będzie Screen Gems, są znany z serialu Outlander Sam Heughan oraz Priyanka Chopra Jonas. Reżyserem filmu został Jim Strouse, który będzie pracował na scenariuszu przygotowanym przez Lauryn Kahn.

Film będzie amerykańską wersją niemieckiego hitu Sms do ciebie z 2016 roku, który powstał na podstawie książki autorstwa Sofie Cramer. Główną bohaterką historii jest kobieta, która nie może pogodzić się ze stratą narzeczonego, który zginął w wypadku samochodowym. Dziewczyna cały czas wysyła sms-y na jego numer telefonu, nie wiedząc jednocześnie, że został on już przepisany do innego właściciela. Okazuje się nim mężczyzna, który doświadczył wielkiego miłosnego zawodu. Oboje spotykają się i czują niezaprzeczalną więź, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

W filmie ważną rolę odegra muzyka wspomnianej we wstępie Céline Dion, która da siłę głównym bohaterom do zawalczenia o nową miłość.

Kanadyjska wokalistka to niekwestionowana gwiazda i artystka z największą liczbą sprzedanych albumów muzycznych w historii po Madonnie (jest to liczba ponad 200 mln egzemplarzy). Do jej hitów należą takie utwory, jak "The Power of Love", "It’s All Coming Back To Me Now", "Beauty and the Beast" czy "My Heart Will Go On".

Źrodło: Deadline