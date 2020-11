Oficjalnie! HBO zamawia pełny sezon ''The Last of Us'' 0

Po kilkumiesięcznej pracy nad pilotem serialu The Last of Us stacja HBO zdecydowała oficjalnie dać produkcji zielone światło na realizację całego sezonu. To z pewnością świetna wiadomość dla wszystkich fanów survivalowej gry od Naugthy Dog.

W projekt ten zaangażowani są ludzie odpowiedzialni za grę tj. jej producent i scenarzysta Neil Druckmann i kompozytor Gustavo Santaolalla. Scenariusz napisał Craig Mazin, człowiek odpowiedzialny za hitowy serial Czarnobyl.

Dzięki temu, iż nad serialową adaptacją swoją pieczę trzymają osoby mające do czynienia z powstaniem popularnej gry to spodziewać możemy się jej wiernego odzwierciedlenia. Fabuła serialu rozszerzać ma także historię, tak aby nabrał on jakości.

Akcja gry rozgrywa się w świecie spustoszonym przez pandemię, przez którą ludzie zmieniają się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze kto wcieli się w głównych bohaterów. Będziemy informować Was na bieżąco.

Źrodło: variety