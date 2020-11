Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Stworki w "Gremlinach 3" nie powstaną za pomocą CGI 0

Minęło trochę czasu od poprzednich nowin związanych z trzecią częścią serii o gremlinach. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Chris Columbus, który napisał już scenariusz do wyczekiwanego filmu.

Chris Columbus niebawem zadebiutuje swoim nowym filmem, którym będzie Kronika świąteczna 2, wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do świata gremlinów.

Bardzo chciałbym to zrobić. Napisałem scenariusz, więc on istnieje. Aktualnie zajęci jesteśmy pracami związanymi z niektórymi prawami i staramy ustalić się, kiedy będzie najlepszy czas na zrobienie tego filmu. Nadal kręciłbym to w ten sam sposób – użyłbym namacalnych marionetek, a nie efektów komputerowych. Mieliśmy jedną scenę poklatkową w pierwszych "Gremlinach", ale nie sądzę, że używałbym dużo CGI w "Gremlinach 3".

powiedział Chris Columbus

Przed kilkoma laty filmowiec mówił w mediach, że napisał niezwykle pokręcony i mroczy scenariusz. Powodem, dla którego cały czas nie został on zrealizowany są kwestie praw do franczyzy. W 2019 roku prawa do gremlinów zdobył Warner Bros. Pictures, który najpierw zdecydował się na realizację serialu animowanego o stworkach.

Miejmy nadzieję, że to dopiero początek zagłębiania się w ten świat i Warner Bros. Pictures zdecyduje się dać również zielone światło Columbusowi. Co o tym myślicie?

Źrodło: Collider