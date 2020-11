Serial ''One Day At a Time'' ponownie anulowany - Sony szuka dla niego kolejnego domu 0

Serial komediowy One Day At a Time ponownie zostaje anulowany. W zeszłym roku stacja Pop Tv uratowała tą produkcję po tym jak Netflix zdecydował się ją skasować po trzech sezonach. Teraz jednak po zaledwie jednym wyprodukowanym przez siebie sezonie Pop TV nie daje zielonego światła na sezon piąty.

Decyzję tą podjęto prawie pół roku po emisji czwartego sezonu liczącego zaledwie 7 odcinków. Pierwotnie miał on składać się z 13, ale oficjalnie został skrócony z powodu trwającej pandemii.

Twórcy serialu jednak się nie poddają. Jak donosi producent wykonawczy Gloria Calderon Kellett Sony Pictures Television nie stawia jeszcze krzyżyka na tej produkcji. Już zaczęto szukać dla serialu nowego domu w innych stacjach bądź na jakiejś platformie streamingowej. Jeśli poszukiwania te odniosą skutek i One Day At a Time znajdzie trzeci dom, to będzie to pierwszy raz, gdy sitcom przejdzie przez trzy różne sieci.

One Day At a Time to komediowy serial na motywach klasycznego sitcomu z lat 70. Samotna matka kubańskiego pochodzenia Penelope Alvarez wychowuje dwójkę swoich nastoletnich dzieci korzystając z pomocy staroświeckiej matki.

Źrodło: deadline