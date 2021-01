Catherine Zeta-Jones dołącza do obsady 2. sezonu serialu FOX ''Syn marnotrawny'' 0

Na antenę stacji FOX zmierza drugi sezon świetnej kryminalnej produkcji Syn marnotrawny. Do premiery pozostał niecały tydzień i twórcy postanowili wyciągnąć asa z rękawa. Ogłoszono, iż w drugiej połowie sezonu w kluczowej roli do obsady dołączyła Catherine Zeta-Jones.

fot. materiały prasowe

Zeta-Jones jest laureatką Oscara za rolę w filmie Chicago. Kojarzyć możecie ją także z produkcji Maska Zorro i Legenda Zorro, gdzie wystąpiła u boku Antonio Banderasa. Zagrała także w filmie Stevena Soderbergha Traffic, komediodramacie Spielberga Terminal czy thrillerze Panaceum.

W Synu marnotrawnym wcieli się w dr Vivian Capshaw, rezydentkę w Claremont Psychiatrics odpowiedzialną za pacjenta dr Martina Whitly, seryjnego mordercę i ojca Malcolma. Doktor Vivian poznając swojego podopiecznego zacznie widzieć go nie tylko w złym świetle, co może okazać się bardzo niebezpieczne dla innych.

Niezwykły talent Catherine Zeta-Jones jest idealnym tłem dla genialnego Michaela Sheena. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę jak tych dwóch wielkich mistrzów mierzy się ze sobą w tym sezonie, który z pewnością podniesie poprzeczkę wyznaczoną przez znakomity sezon pierwszy. powiedział Michael Thorn, jeden z prezesów Fox Entertainment

Głównym bohaterem serialu jest kryminolog Malcolm Bright (Tom Payne), który jest nieprześcigniony w tropieniu zabójców. Co sprawia, że doskonale wie jak myślą i potrafi przewidzieć ich kolejny ruch? Prawdopodobnie ma to zapisane w genach po swoim ojcu… seryjnym mordercy, znanemu szerzej jako „Chirurg” (Michael Sheen). Malcolm walczy z nękającymi go koszmarami z przeszłości oraz tajemnicami rodzinnymi, pomagając rozwiązać zagadki, których nikt inny nie potrafi rozwikłać. Zmagając się z problemami psychicznymi, manipulującą matką i ojcem zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym, Malcolm wraz z nowojorską policją stara się zapobiec morderstwom.

W drugim sezonie zobaczymy jak Malcolm będzie starał sobie poradzić z chaosem w swoim życiu, który pojawił się u niego po szokujących wydarzeniach z końca pierwszej serii z udziałem jego siostry Ainsley. Teraz kryminolog musi zaopiekować się dziewczyną i jednocześnie chronić jeszcze swoją matkę Jessicę Whitly przed pewnym sekretem, który na nowo mógłby poróżnić jego rodzinę. Również relacja z nie daje mu spokoju. Martin stara się pogłębić swoje więzi z synem co prowadzić będzie do niespodziewanych zwrotów akcji.

Premiera 2. sezonu serialu Syn marnotrawny już 12 stycznia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon