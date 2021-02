Dawno, dawno temu w zamierzchłych czasach bez maseczek, szczepionki i śniegu, czyli na początku poprzedniego roku, firma Sony uśmiechnęła się do kontynuacji filmu Baby Driver. Gdy tylko ta wiadomość dotarła do reżysera i scenarzysty filmu Edgara Wrighta, założył on ulubione pantofle, poluzował pasek w szlafroku, siorbnął duży łyk kawy i rozpoczął w wygodnym fotelu marsz liter, wyrazów i zdań, aby czym prędzej napisać dalszą część historii.