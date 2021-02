Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierwszy rzut oka na nowy film Shyamalana - premiera zwiastuna "Old" już w niedzielę 0

M. Night Shyamalan przygotowuje aktualnie dwa nowe thrillery, które w przyszłości (miejmy nadzieję) trafią na ekrany kin. Pierwszym z nich jest film noszący tytuł Old – premiera zwiastuna tuż-tuż.

Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że premiera pierwszego zwiastuna filmu Old w reżyserii M. Night Shyamalana będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę z okazji wielkiej sportowej imprezy – Super Bowl 2021. Nie jest tajemnicą, że to wydarzenia generuje wielkie pieniądze oraz wielką widownie, dlatego też wytwórnie filmowe chętnie korzystają z czasu reklamowego w trakcie spotkania futbolu amerykańskiego.

Sam M. Night Shyamalan wrzucił na swoje social media krótką zajawkę, która ma znicierpliwić fanów jeszcze bardziej. Co prawda jest to raptem kilka sekund, ale już teraz widać, że popularny filmowiec szykuje coś naprawdę klimatycznego. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pełną zapowiedź filmu Old.

Na razie szczegóły dotyczące fabuły trzymane są w tajemnicy. Możliwe, że przy okazji premiery trailera dowiemy się czegoś więcej.

Obsada aktorska filmu prezentuje się całkiem okazale. Na ekranie pojawią się między innymi Gael García Bernal, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie i Vicky Krieps.

Data premiery kinowej produkcji Old została ustalona na 23 lipca 2021 roku .

Źrodło: Bloody-Disgusting